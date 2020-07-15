İSTANBUL -VALİ YERLİKAYA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL -VALİ YERLİKAYA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

İSTANBUL -VALİ YERLİKAYA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ
15.07.2020 06:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 06:58

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Beraberindekilerle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası kısmında bulunan anıta gelen Yerlikaya, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın okuduğu Kuran-ı Kerim'i dinledi ve yapılan duaya eşlik etti. Yerlikaya 15 Temmuz gecesi şehit olanların isimlerinin yazılı olduğu duvarın önünde dua ettikten sonra anıttan ayrıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı Dünya
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu Magazin
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 3. Sayfa
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine iki dilekçeyle itiraz etti
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine iki dilekçeyle itiraz etti
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Ezgi Mola Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Okan Buruk Burak Yılmaz Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: İSTANBUL -VALİ YERLİKAYA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 07:02:09. #1.15#
title