İstanbul Vali Yardımcısı Can'dan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret
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İstanbul Vali Yardımcısı Can'dan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret

11.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:15
İstanbul Vali Yardımcısı Can'dan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette Can, Haktankaçmaz'a yeni görevinde başarı diledi.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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