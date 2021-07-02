İstanbul Vakfına kurban yardımı toplama izni verildi
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vakfının kurban yardımı toplama talebine izin verildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vakfının kurban yardımı toplama talebine izin verildiğini bildirdi.
Bakanlığa bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfının Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliğince tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir."
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Vakfı, 27 Nisan'da kurban bağışı izni için başvurmuştu.
Vakıf, topladığı kurban bağışlarıyla geçen yıl 132 bin 50 aileye et ve kavurma dağıtmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl