İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardım toplama kampanyasına izin

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardım toplama talebine izin verildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardım toplama talebine izin verildiğini duyurdu.

Genel Müdürlüğün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliği'nce tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı