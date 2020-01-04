İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçan Ghosn'un avukatı: Önce ihanet dedik sonra hak verdik'

04.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:41

Japonya'da yargılandığı sırada Lübnan'a kaçan Renault-Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn'un avukatı haberi alınca ihanete uğradığını düşündüğünü daha sonra ise müvekkiline hak verdiğini açıkladı.



Ghosn'un avukatlarından Junichiro Hironaka müvekkilinin kaçışını önce "ihanet" olarak yorumladığını daha sonrasındaysa bu davranışın arkasında Japon yargı sisteminin aşırı katılığının bulunması sebebiyle anlayışla karşıladığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle