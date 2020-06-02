İstanbul üzerinde kara bulutlar ve yağmur (2) İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak etkili oluyor.

İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da öğleden sonra bazı ilçelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği uyarısı yapılmıştı. Öğleden sonra Sarıyer'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun etkisiyle bazı rögarların taştığı görüldü. Yollarda da su birikintileri meydana geldi. Kağıthane'de gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, sağanak etkisini sürdürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA