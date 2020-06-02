İstanbul üzerinde kara bulutlar ve yağmur (1) İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak etkili oluyor.



- İstanbul İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da öğleden sonra bazı ilçelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olmaya başladı. Kağıthane'de gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, sağanak etkisini sürdürüyor.- İstanbul Kaynak: DHA