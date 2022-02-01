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İstanbul üzerinde görülen göktaşı, kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul semalarında dün gece görülen göktaşı, araç kamerasına yansıdı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul semalarında dün gece görülen göktaşı, araç kamerasına yansıdı.

İstanbul'da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Işık huzmesinin göktaşı olduğu anlaşıldı. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarpıyor.

(İHA)

İstanbul üzerinde görülen göktaşı, kameraya yansıdı

İstanbul üzerinde görülen göktaşı, kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, Tragger, Güncel, Haber

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