İstanbul üzerinde görülen göktaşı, kameraya yansıdı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul semalarında dün gece görülen göktaşı, araç kamerasına yansıdı.

İstanbul'da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Işık huzmesinin göktaşı olduğu anlaşıldı. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarpıyor.

(İHA)