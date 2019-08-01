İSTANBUL- ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN ÇOCUĞA DAYAK KAMERADA

SULTANGAZİ'de, bir kişi araç geçişinin yoğun olduğu Mevlana Caddesi'nde bulunan yaya üst geçidini kullanmadılar diye çocuklara saldırdı. Yakaladığı çocuğu kolundan tutarak döven adam cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de çok sayıda kişi 50. Yıl Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayan Mevlana Caddesi'ndeki üst geçidi kullanmak yerine trafiğin hızla aktığı caddeyi kullanıyor. Aralarında çocukların da olduğu insanlar trafik güvenliğini ve kendi canlarını tehlikeye atıyor. Zaman zaman refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçen çocuklarla cadde üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii cemaati arasında tartışma yaşanıyor. Geçtiğimiz gün caddeye gelen dört çocuk üst geçidi kullanmak yerine demir bariyerleri aşarak, yolun karşısına geçti. Çocukları gören cami cemaatinden Cesim Demirbaş, koşarak çocukları yakalamaya çalıştı. Çocuklardan üçü kaçarken Demirbaş birini yakaladı. Demirbaş yakaladığı çocuğu dövdü. Kaçan çocuklar kontrolsüzce yola fırladı. Çocuğu Demirbaş'ın elinden çevredekiler aldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"BEN ÇOCUKLARI DÖVMEDİM, SADECE UYARDIM"

Yakaladığı çocuğu dövdüğü anlar görüntülere yansıyan Cesim Demirbaş, "Genelde çocuklar üst geçidi kullanmıyor. 20 yaş üzerindeki gençler de üst geçidi kullanmıyor. Biz bunları uyardığımız zaman bize saldırıyorlar. Ters kelimeler kullanıyorlar. Biz gençleri uyarıyoruz. Gençlerimiz cahil olduğundan dolayı bize saldırıda bulundular. Ben çocukları dövmedim. Sadece uyardım. Uyardığım için de bunlar bize saldırıyorlar." dedi.

"GENÇLERİ UYARDIĞIMIZ ZAMAN BİZE TEPKİ GÖSTERİYORLAR"

Mustafa Aytekin ise, "Üst geçidi kullanmayan gençlerimizi uyardığımız zaman, gençlerimiz 'sana ne' gibisinden bize tepki gösteriyorlar. Burada ufak çocukların can güvenliği yok. Çocukların refüj ortasında bulunan parmaklıkları rahatlıkla aşabildiğini göreceksiniz. İnsanların kullanımı için açılmış bir üst geçit. Lakin insanlar bu üst geçidi kullanmıyor. Özellikle 50. Yıl Mahallesi'nden Cumhuriyet Mahallesi'ne sağlık ocağına ve Pazar alanına gelmek için gelen vatandaşlarımız var. Bundan dolayı sürekli bu üst geçidi kullanmak zorundalar. Özellikle çocuklu kadınların buradan çıkması mümkün değil. Aşağı yukarı 130-140 tane basamak var. Gençler zor çıkıyor bu üst geçitten. Yaşlıların da yanında muhakkak ki refakatçi olması gerekiyor ki, bu üst geçitten geçebilsinler. Her gün burada kazalar oluyor. Parktan çıkan çocuklar üst geçidi kullanmıyor. Parmaklıkların üstünden atlayarak karşıya geçiyorlar. Yukardan da, aşağıdan da herhangi bir yavaşlatıcı kasis yok." diye konuştu.

Öte yandan üst geçidin kullanışsız olduğunu belirten vatandaşlar, akan trafiğe aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA