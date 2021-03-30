İSTANBUL-ÜSKÜDAR VE ATAŞEHİR'DE ÇOK SAYIDA EVE GİREN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
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İSTANBUL-ÜSKÜDAR VE ATAŞEHİR'DE ÇOK SAYIDA EVE GİREN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar ve Ataşehir'de üç ayrı evden hırsızlık yapan üç şüpheli, Beyoğlu'nda kaldıkları otelde yakalandı.

Üsküdar ve Ataşehir'de üç ayrı evden hırsızlık yapan üç şüpheli, Beyoğlu'nda kaldıkları otelde yakalandı. Hırsızlık zanlıların apartmana giriş ve çıkış görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken, 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Üsküdar ve Ataşehir'de 16 Mart ve 23 Mart tarihleri arasında, 3 ayrı adresten hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Adreslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelileri tespit eder etmez operasyon başlattı.

Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında hırsızlık şüphelileri M.K. (25), A.K. (24) ve M.Y. (21) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K.'nin 19, M.K.'nin 13 ve M.Y.'nin 5 ayrı suçtan dosyalarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İSTANBUL-ÜSKÜDAR VE ATAŞEHİR'DE ÇOK SAYIDA EVE GİREN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR VE ATAŞEHİR'DE ÇOK SAYIDA EVE GİREN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR VE ATAŞEHİR'DE ÇOK SAYIDA EVE GİREN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR VE ATAŞEHİR'DE ÇOK SAYIDA EVE GİREN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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