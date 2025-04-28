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İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 28-29 Nisan İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 28-29 Nisan İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Üsküdar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Nisan İstanbul Üsküdar su kesintisi saatleri...

Üsküdar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BAHÇELİEVLER MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 28.04.2025 13:29:42

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.04.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 28-29 Nisan İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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