İSTANBUL- ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL- ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Cengiz ÇOBAN-İstanbul-DHAÜsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

17.08.2019 20:23
İSTANBUL- ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Cengiz ÇOBAN-İstanbul-DHA
Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

İSTANBUL- ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaynak: DHA
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