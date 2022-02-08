Son dakika gündem: Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı - Haberler
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Son dakika gündem: Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

Son dakika haberi: ÜSKÜDAR'DA patlamanın meydana geldiği 5 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'DA patlamanın meydana geldiği 5 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.


Son dakika gündem: Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

Son dakika gündem: Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

Son dakika gündem: Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

Son dakika gündem: Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

Son dakika gündem: Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

Son dakika gündem: Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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