İstanbul- Üsküdar'da Öğretmene Okulda Silahlı Saldırı Anı Kamerada

İstanbul- (yeni görüntüyle) ÜSKÜDAR'DA ÖĞRETMENE OKULDA SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Üsküdar'da bir öğretmen okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı Celal A. ile beden eğitimi öğretmen Alparslan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Araya girenlere rağmen öğrencinin velisi silahını çıkarak öğretmene ateş etti. Okul koridorundaki kavga sırasında öğrenciler panik yaşadı. Olay yerine gelen ambulansla bacağından yaralanan öğretmen, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı sonrası kaçan kişi, polis tarafından aranıyor.