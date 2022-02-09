Üsküdar'da istinat duvarı çöktü; sokak trafiğe kapandı - Haberler
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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü; sokak trafiğe kapandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü; sokak trafiğe kapandı

ÜSKÜDAR'DA etkili olan sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü.

ÜSKÜDAR'DA etkili olan sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, sokak araç ve yaya trafiğine kapandı.

İcadiye Mahallesi Bahçesaray Sokak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle, saat 08.30 sıralarında sokaktaki bir evin bahçesinin istinat duvarı çöktü. Çöken duvar kısa süreli  korku ve paniğe neden oldu. Çökme nedeniyle toprak ve taşlar sokağı döküldü. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı inceleme sonrasında sokaktan ayrıldı. Ekipler iş makinesi ile sokağı kapatan toprak ve taşları kaldırarak yolu açtı. Bir mahalle sakini, "Bahçenin istinat duvarı yağmurla çöktü" diye konuştu.


Üsküdar'da istinat duvarı çöktü; sokak trafiğe kapandı

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü; sokak trafiğe kapandı

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü; sokak trafiğe kapandı

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü; sokak trafiğe kapandı

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü; sokak trafiğe kapandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Tragger, Güncel, Haber

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