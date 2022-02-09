Üsküdar'da bahçe duvarı yola devrildi - Haberler
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Üsküdar'da bahçe duvarı yola devrildi

AA, Alptekin Soykan - Güncel
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde tek katlı gecekondunun bahçe duvarı yola devrildi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesinde tek katlı gecekondunun bahçe duvarı yola devrildi.

Kuzguncuk Mahallesi Bahçesaray Sokak'ta bulunan tek katlı gecekondunun bahçe duvarı dün gün boyunca devam eden şiddetli sağanağın ardından toprağın ağırlığına dayanamayarak yola devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Duvarın devrilmesi nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Üsküdar Belediyesi ekipleri duvardan düşen molozlarının kaldırılması için çalışma başlattı.

Üsküdar'da bahçe duvarı yola devrildi

Üsküdar'da bahçe duvarı yola devrildi

Üsküdar'da bahçe duvarı yola devrildi

Üsküdar'da bahçe duvarı yola devrildi

Üsküdar'da bahçe duvarı yola devrildi

AA / Alptekin Soykan - Güncel

İstanbul, Üsküdar, Bahçe, Güncel, Haber

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