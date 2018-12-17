Ünlü Oyuncu Ayşen Gruda Tedavi Altına Alındı
Ünlü oyuncu Ayşen Gruda rahatsızlanarak, Kağıthane'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ünlü oyuncu Ayşen Gruda rahatsızlanarak, Kağıthane'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki oyuncunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ünlü oyuncu Ayşen Gruda geçtiğimiz hafta mide rahatsızlığından dolayı Kağıthane'de bulunan özel bir hasteneye kaldırıldı. 74 yaşındaki oyuncunun yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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