İSTANBUL- ÜNLÜ İŞ ADAMI, KARISINI VURUP İNTİHAR ETTİ
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR'de karısını öldüren iş adamı Turgay Cantaş intihar etti.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR'de karısını öldüren iş adamı Turgay Cantaş intihar etti.
Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi
Çiftin oğullarının olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Bilgisine başvurulan gencin, bir el silah sesi duyduktan sonra babasının odasına gelip mermi aldığını "beni affet oğlum" dediğini ve bir el daha silah sesi duyduğu söylediği öğrenildi.
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