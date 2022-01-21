(İstanbul Unkapanı'ndaki, kısaltması İMÇ olan ünlü) Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

21 Ocak Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (İstanbul Unkapanı'ndaki, kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı...) Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! İstanbul Unkapanı'ndaki, kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 OCAK CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

İstanbul Unkapanı'ndaki, kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?

A-) Kumaşçılar ve manifaturacılar

B-) Kasetçiler ve plakçılar

C-) Marangozlar ve mobilyacılar

D-) Bisikletçiler ve motosikletçiler

Doğru Cevap : A şıkkı Kumaşçılar ve manifaturacılar

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