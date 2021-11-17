İstanbul Üniversitesi, yüzeyin ardından dipteki müsilajı da temizlemeyi başardı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi'nin yüzeyinin ardından dipteki müsilajı da doğal ortamında deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardı.

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından, müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle bertarafı için Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının onayıyla 8 Haziran'da pilot çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ilk olarak 8-13 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Yenikapı Yediemin Limanı'nda yüzeydeki müsilaj, daha önce denizden izole edilerek laboratuvarda uyutulan ve metabolik özellikleri müsilajı ayrıştırmaya uygun olanlar arasından seçilen yerli bakterilerle her gün sabah ve akşam uygulanarak temizlendi.

Prof. Dr. Altuğ ve ekibi çalışmanın devamı olarak denizin dibindeki müsilajı da aynı yöntemle temizlemek için aynı noktada 14-30 Haziran arasında Şehit Taner Çebi İtfaiye İstasyonu Arama Kurtarma Dalgıçlarıyla her gün sabah ve akşam aynı uygulamayı yaptı.

Altuğ ve ekibi çalışmanın devamı olarak denizin dibindeki müsilajın da bakteri uygulaması ile bertarafı için 14-30 Haziran arasında, Yenikapı Limanı mendirek içinde seçilen noktada Yenikapı Şehit Taner Çebi Kara ve Deniz İtfaiye İstasyonu arama kurtarma dalgıçlarıyla her gün sabah ve akşam aynı uygulamayı yaptı.

Çalışma sonucunda yüzeyin ardından dipteki müsilaj da doğal ortamında deniz bakteri izolatlarıyla temizledi.

Prof. Dr. Gülşen Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce deniz yüzeyinde bulunan müsilajın temizlenmesi için bilimsel çalışma yaptıklarını anımsattı.

Çalışmada 20 yıldır denizlerden izole edilen yerli bakteri izolatları arasından seçilen yararlı bakterileri uyguladıklarını belirten Altuğ, "Sabah ve akşam uygulanan çalışma ile deniz yüzeyinde müsilajın temizlendiği gözlendi ve sonuçlar görsel kayıtların yanında analizlerle değerlendirildi." dedi.

Deniz yüzeyindeki müsilajın deniz bakteri izolatlarıyla temizlenmesinin ardından, dipteki müsilajı da gidermek için aynı yöntemi uyguladıklarını anlatan Altuğ, "Dip çalışmalarında bakteri uygulamaları için dalgıçlar yardımıyla yapılan uygulamanın yanında deniz dibine yerleştirilen düzeneklerle ve materyale emdirilen bakteri uygulamalarıyla farklı teknikleri deneyerek pratik uygulama metotlarına yönelik cevapları araştırdık. Bakteri uygulamaları olumlu sonuçlandı." diye konuştu.

Pilot çalışmanın ardından TÜBİTAK müsilaj çağrısı kapsamında TÜBİTAK'a proje sunduklarını ve projenin desteklendiğini dile getiren Altuğ, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında müsilajın bertarafı için pilot çalışmada kullanılan bakteri karışımlarının bentik ve pelajik ekosisteme etkileri konusunda ileri deneysel çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda bakteri karışımlarının büyük çaplı üretiminin optimizasyonu konusunda da çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi Deniz Biyolojisi Ana bilim Dalında Akuatik Mikrobiyal Ekoloji Laboratuvarı altyapısı ve kendi öz kaynaklarımızla ilk pilot çalışma denemelerinde hem yüzeyde hem dipte çalışmalar başarıyla tamamlandı. Yani deniz bakteri izolatlarıyla yüzeyin ardından dipteki müsilajı da temizledik. TÜBİTAK destekli proje ile ilgili ileri bilimsel araştırmalar ve aynı zamanda saha ölçekli üretime yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Bilimsel yapılabilirliği göstermeye yönelik çalışmalarla bakterilerin çevresel uygulamalarda yine mikrobiyal ekoloji bilgilerine sahip ekipler tarafından kritik yerlerde reçete edilebilirliğine yönelik veriler oluşturmayı da amaçlıyoruz."

Altuğ, dipteki çalışmalar sırasında uyguladıkları yöntemin balık hareketliliğine hiçbir zarar vermediğini de sözlerine ekledi.