İstanbul Üniversitesi yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti

06.01.2020 08:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:13

İstanbul Üniversitesi, yemekhanelerinde yapılan düzenlemeyi iptal ederek, öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı aldı.



Üniversite'nin sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi'nin uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden biri olduğu hatırlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle