İstanbul Üniversitesi yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti
Haberler » Dünya » İstanbul Üniversitesi yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti - Haberler

İstanbul Üniversitesi yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi yemek zammı kararını iptal etti

06.01.2020 08:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:13
İstanbul Üniversitesi yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti

, yemekhanelerinde yapılan düzenlemeyi iptal ederek, öğrencilerin kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı aldı.


Üniversite'nin sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi'nin uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden biri olduğu hatırlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler