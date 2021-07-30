İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak
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İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Üniversitesinin, yurt içi ve yurt dışındaki 25 sınav merkezinde 15 bin 494 adayın katılımıyla düzenlediği Uluslararası Öğrenci Sınavı'nın (İÜYÖS-2021) sonuçları, 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

İstanbul Üniversitesinin, yurt içi ve yurt dışındaki 25 sınav merkezinde 15 bin 494 adayın katılımıyla düzenlediği Uluslararası Öğrenci Sınavı'nın (İÜYÖS-2021) sonuçları, 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

???????Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İÜYÖS, Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumu olan ve dünyanın "en iyi 500 üniversitesi" arasında yer alan İstanbul Üniversitesince, uluslararası öğrenciler için her yıl düzenliyor.

10 Temmuz'da 12'si yurt içi, 13'ü yurtdışı olmak üzere 25 sınav merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine uygun olarak yüz yüze gerçekleştirilen sınava, 16 bin 884 aday başvururken, sınava 15 bin 494 aday katılım sağladı.

Sınav giren adayların 8 bin 1'inin kadın, 7 bin 493'ünün erkek olduğu İÜYÖS-2021'de, önceki yıllarda olduğu gibi adaylara Türkçe, Arapça, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Rusça olmak üzere 6 farklı dil seçeneği sunuldu.

Sınav sonuçlarının 4 Ağustos'ta ilan edileceği İÜYÖS-2021'de, öğrenci adayları tercihlerini 16-24 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek, yerleştirme sonuçları ise 2 Eylül'de açıklanacak.

Adayların İÜYÖS-2021'den aldıkları puanlarla İÜ uluslararası öğrenci kontenjanları dışında Türkiye'deki 84 farklı üniversitenin kontenjanlarına da başvurma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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