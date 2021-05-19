İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN YİNE YANGIN ÇIKTI
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN YİNE YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL / İstanbul DHAİstanbul Üniversitesi, İstanbul TIP Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binasının bodrum katında elektrik trafosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul Üniversitesi, İstanbul TIP Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binasının bodrum katında elektrik trafosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Aynı binada dün de elektrik kablolarından yangın çıkmıştı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Fatih, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binasının bodrum katında bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dün öğle saatlerinde de aynı binanın 9. Katında elektrik kablolarında yangın çıkmış ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN YİNE YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN YİNE YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN YİNE YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN YİNE YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN YİNE YANGIN ÇIKTI - Haberler
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