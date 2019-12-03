İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİNASINDA YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI (1)
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİNASINDA YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI (1)

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden somnra ağır hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemleri başladı.

03.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:07
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİNASINDA YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI (1)

'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden somnra ağır hasar gören Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemleri başladı. 

Görüntü dökümü:

-------------------Yıkımdan görüntüler-ARŞİV

-Üniversitenin havadan görüntüleri


- İstanbul
Kaynak: DHA
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