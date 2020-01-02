İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz
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İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz

İstanbul Üniversitesi yemekhanelerinden kahvaltı menüsünün kaldırılarak öğle ve akşam yemeklerine zam yapılmasına öğrencilerin tepkisi sürüyor.

02.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:24
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz

yemekhanelerinden kahvaltı menüsünün kaldırılarak öğle ve akşam yemeklerine zam yapılması kararına öğrencilerin tepkisi sürüyor. Kararın iptal edilmesi için eylem yapan öğrenciler bugün rektörlüğe dilekçe verdi.


İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde; sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 öğün yemek 3.5 liraya yenilebiliyordu. Ancak üniversite yönetimi önce kahvaltı öğününü kaldırdı, ardından da indirimli yemek hakkını tek öğüne düşürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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