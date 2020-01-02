İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz

02.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:24

İstanbul Üniversitesi yemekhanelerinden kahvaltı menüsünün kaldırılarak öğle ve akşam yemeklerine zam yapılması kararına öğrencilerin tepkisi sürüyor. Kararın iptal edilmesi için eylem yapan öğrenciler bugün rektörlüğe dilekçe verdi.



İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde; sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 öğün yemek 3.5 liraya yenilebiliyordu. Ancak üniversite yönetimi önce kahvaltı öğününü kaldırdı, ardından da indirimli yemek hakkını tek öğüne düşürdü. Euronews.com'da Görüntüle