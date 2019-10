İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

17.10.2019 15:54

FIRAT Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 'na İstanbul Üniversitesi öğrencileri yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi. Basın açıklamasını yapan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Emir Alpturgut, "Biliyoruz ki bu hiçbir etnik kökene, belirli bir topluma veya bir devlete karşı değil; sadece milli birlik ve beraberliğimizi, ulusal güvenliğimizi ve bölge halkının can güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı düzenlenen bir harekattır." dedi.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER UNUTULMADI

İstanbul Üniversitesi önünde toplanan öğrenciler, İzmir Adliyesi önünde şehit düşen Polis Fethi Sekin, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir, Tunceli'de PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit düşen öğretmen Necmettin Yılmaz, Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobille dönerken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan bebek ve Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül'ün pankartlarını taşıdılar. Öğrenciler "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak rektörlük binası önünden üniversitenin ana kapısına kadar yürüdüler.

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Emir Alpturgut, burada basın açıklaması yaptı. Öğrenciler açıklamanın ardından Mehmetçiğe asker selamı verdi. Uluslararası anlamda takip edilebilmesi, ilgili kuruluşlara ulaşması için açıklama İngilizce de okundu.Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9.10.2019 Tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınar'ı Harekatı başlatılmıştır. Burada bulunma amacımız İstanbul Üniversitesi Öğrencileri olarak iç ve dış unsurların tamamından kaynaklı her türlü terör hareketleri ve terör unsurlarına karşı olduğumuzu belirtmektir. Biliyoruz ki bu hiçbir etnik kökene, belirli bir topluma veya bir devlete karşı değil; sadece milli birlik ve beraberliğimizi, ulusal güvenliğimizi ve bölge halkının can güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı düzenlenen bir harekattır.İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak, bizim rahat ve huzur içinde uyumamızı, güven içinde yaşayabilmemizi sağlamak üzere şu an sınır bölgemizde canı pahasına mücadele eden Mehmetçiğimizin yanındayız. Milli mücadele döneminden beri görüyoruz ki toplumumuz; "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır!' cümlesindeki anlayış ile ihtiyaç duyulan, milli bütünlüğümüzü; şanlı bayrağımızı tehdit eden her durumda; günlük tartışmaları bir kenara bırakarak milli bir ruh ile bayrağımızın çatısı altında toplanabilmektedir. Bu birliğin daim olmasını temenni ediyoruz."Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi: "Harekat başladığından beri ulusal- uluslararası basında Barış Pınarı Harekatı'nın aleyhinde, karalayıcı nitelikte, terör örgütü desteğiyle yapılan yurt dışı kaynaklı bölücü ve yıkıcı yayınlar ortaya çıkmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri sivillere yönelik en yüksek hassasiyet ile terör unsurlarına karşı bu harekatı yürütmektedir. Buradan bütün uluslararası basın kuruluşlarına seslenmek istiyoruz. Aziz milletimizin ve şanlı askerlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle insanları yanlış yönlendirebilecek yayınlarda bulunmayınız. Operasyonlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi makamlarınca yapılan açıklamalar dışında asparagas haberler yapmayın. Hiçbir ülke vatandaşının bilgi ve haber alma hakkını yanlış haberler yaparak ihlal edilemez. "

