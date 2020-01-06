İstanbul Üniversitesi öğrencileri intihar eden arkadaşları Sibel Ünli'yi andı

06.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:00

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, birkaç gün önce yaşamına son veren arkadaşları Sibel Ünli'yi anmak için Beyazıt Kampüsü'nde toplandı.



Bir haftadır İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemekhane zamlarını protesto ediyordu. Son olarak üniversitenin öğrencisi Sibel Ünli'nin intihar etmesi ve sosyal medyada yaptığı son paylaşımda "Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var." ifadesini kullanması üzerine İstanbul Üniversitesi rektörlüğü tarafından zam kararı iptal edildi. Euronews.com'da Görüntüle