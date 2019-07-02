İstanbul Üniversitesi'nin Yeni Arkeoloji Müzesi Açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde uzun yıllardır devam eden süreç sonunda meyvesini verdi ve arkeoloji müzesi, 1 Temmuz Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açtı. Müzenin adı İstanbul Üniversitesi Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi oldu.

Müzenin açılış törenine İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Anabilimdalı'ndan akademisyenler, üniversite rektörü Mahmut Ak, Anel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çelikel ve öğrenciler katıldı.

Müzenin içeriği ve müzede sergilenecek eserlerin düzeni, arkeoloji bölümünün çeşitli bilim dallarında görev yapan uzman akademisyenler tarafından hazırlandı. Müzede bulunan eserler Paleolitik Çağ'dan Ortaçağ'a kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip. Anadolu'da yaşamış toplumlardan kalma eserlerin yer aldığı müzede ayrıca İstanbul Üniversitesi'nin Anadolu Arkeolojisi alanındaki katkı ve başarıları da anlatılıyor. Müzede kafeterya ve oturma alanları da yer alıyor.

Müze, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak gezilebiliyor.