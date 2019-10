İstanbul Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

17.10.2019 14:44

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler, ana giriş kapısına yürüdü. Ellerinde "Barış Pınarı Harekatında Mehmetçikle Omuz Omuza" yazılı pankart taşıyan öğrenciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı. Türk bayrağı açan öğrenciler, Barış Pınar Harekatı ile ilgili Türkçe ve İngilizce basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Emir Alp Turgut, "İÜ öğrencileri olarak iç ve dış unsurların tamamından kaynaklı her türlü terör hareketleri ve terör unsurlarına karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Bu harekat hiçbir etnik kökene, belirli bir topluma veya bir devlete karşı değil, milli birlik ve beraberliğimizi, ulusal güvenliğimizi ve bölge halkının can güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı düzenlenen bir harekattır. İÜ öğrencileri olarak, bizim güven içerisinde yaşayabilmemiz için şu an sınır bölgemizde canı pahasına mücadele eden Mehmetçik'imizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır"

Milli birliğin önemine vurgu yapan Turgut, başladığı günden itibaren uluslararası basında harekatı karalayıcı, terör örgütü desteğiyle yayınların yapıldığını kaydetti. Turgut, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sivillere yönelik en yüksek hassasiyetle terör unsurlarına karşı bu harekatı yürütmektedir. Aziz milletimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan taraflı bilgilerle insanları yanlış yönlendirebilecek yayınlarda bulunmayınız." diye konuştu.

Kaynak: AA