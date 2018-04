İstanbul Üniversitesi'nde Bölünme Protestosu

İstanbul Üniversitesi (İÜ) akademisyenleri, öğrencilerle birlikte bazı fakültelerin yeni kurulacak üniversitelere bağlanma kararını protesto etti.

İçinde bazı bölümlerin dekanları ve akademisyenlerin de bulunduğu İstanbul Üniversitesi bileşenleri, üniversitelerinin bölünmesine karşı Beyazıt merkez bina ana kapısı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

"Üniversitemi bölme" pankartı açan kalabalık çeşitli dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, "19 Nisan 2018 günü TBMM Başkanlığına verilen torba yasa önerisinin 7. Maddesi ile İstanbul üniversitesinin il fakültesi olan ve 191 yıldır sağlık ve eğitim hizmeti veren İstanbul İstanbul Tıp Fakültesi, 1857 yılında kurulan Türkiye'nin ilk Orman Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Veterinerlik Fakültesi, kuruluş tarihi 1909 yılına dek uzanan Türkiye'nin ilk Diş Hekimliği Fakültesi, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Türkiye'nin ilk İşletme Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bölümleri Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, 22 bin 755 öğrencisi ile birlikte isimlerinden ve tarihlerinden kopartılmak isteniyor." dedi.

Bu kararın ilgili fakültelerle paylaşılmadığını, karar alma sürecine muhatapların dahil edilmediğini belirten Saip, şunları kaydetti:

"İstanbul Üniversitesi'ni birbirinden koparmak bu ekolün can damarlarını kesmek ve kimliksizleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. İstanbul Üniversitesi'nin kritik kütlesinin parçalara bölünmesi ülkeye hiçbir yarar sağlamayacağı gibi verilebilecek en büyük zararlardan biridir. Derin kökler üzerinde çağdaş bilgi üretimini en yüksek düzeyde yapan, dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 500'e giren, tarihin derinliklerindeki kökleri ile güçlü, sağlam; yeni filizleri ile geleceğe uzanan, meyveler veren bir eğitim ve hizmet devidir. Bu yasa tasarısını durdurun. İstanbul Üniversitesi geçmişten geleceğe uzanan bir eğitim ve hizmet yıldızıdır. Bizler, bu yıldıza dönük saldırıları durdurmak için her türlü saldırıları durdurmak için her türlü toplumsal, idari, hukuki yolları kullanacağımızı beyan ediyor. TBMM'den bu yasa tasarını geri çekmesini talep ediyoruz."