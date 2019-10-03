03.10.2019 12:46

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin X (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verilmiştir."

Kaynak: AA