03.10.2019 12:46

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA