İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, "Hayat eve sığar" sloganıyla Instagram buluşmaları düzenleyecek
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, "Hayat eve sığar" sloganıyla cumartesi akşamları Instagram buluşmaları düzenleyecek.
27.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:26
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, "Hayat eve sığar" sloganıyla cumartesi akşamları Instagram buluşmaları düzenleyecek.
Öğrencilere ve sağlık çalışanlara moral vermek amacıyla her cumartesi düzenlenmesi planlanan Instagram buluşmalarının ilki yarın akşam yapılacak.
Şarkıcı Ahmet Enes, @iucerrahpasa hesabı üzerinden 20.15'te sevenleriyle buluşacak.
Kaynak: AA