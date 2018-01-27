İstanbul Üniversitesi 4 Alanda Dünyada İlk Binde'
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak, "YÖK tarafından İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu QS'e yaptırılan alan bazlı değerlendirmede İstanbul Üniversitesi 4 alanda dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında yer aldı" dedi.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak, "YÖK tarafından İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu QS'e yaptırılan alan bazlı değerlendirmede İstanbul Üniversitesi 4 alanda dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında yer aldı" dedi.
Kaynak: Dunya.com