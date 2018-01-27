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İstanbul Üniversitesi 4 Alanda Dünyada İlk Binde'

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak, "YÖK tarafından İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu QS'e yaptırılan alan bazlı değerlendirmede İstanbul Üniversitesi 4 alanda dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında yer aldı" dedi.

İstanbul Üniversitesi 4 Alanda Dünyada İlk Binde'

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak, "YÖK tarafından İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu QS'e yaptırılan alan bazlı değerlendirmede İstanbul Üniversitesi 4 alanda dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında yer aldı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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