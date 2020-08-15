İSTANBUL Üniversite öğrencilerinin en büyük sorununa bu uygulama son verecek Üniversite öğrencilerinin en büyük sorununa bu uygulama son verecekGül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ' Farklı illerden üniversite okumak için geldikleri İstanbul'da başta ev, mobilya, arkadaş bulma gibi çeşitli sıkıntılar yaşayan öğrenciler, akranlarının yaşamını kolaylaştıracak 'Student's...

Üniversite öğrencilerinin en büyük sorununa bu uygulama son verecek

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ' Farklı illerden üniversite okumak için geldikleri İstanbul'da başta ev, mobilya, arkadaş bulma gibi çeşitli sıkıntılar yaşayan öğrenciler, akranlarının yaşamını kolaylaştıracak 'Student's Home' adlı web sitesi ve aplikasyonunu hayata geçirdi. Öğrencilere destek olmak için geliştirilen uygulama ile daha hızlı kolay ev bulma, kampanyalı mobilya paketleri, indirimli nakliye, tadilat ve eğlence gibi çeşitli hizmetler sunuluyor.

Kayseri, Bursa, Muğla ve İzmir'den İstanbul'a eğitim görmek için gelen Ali Samed Güneş, Ezgi Özdil, Nur Aydın, Ege Tokdemir, Metin Erşahin ve Ege Uçucu, kiralık ev bulmakta sıkıntı yaşamalarından yola çıkarak üniversiteye başlayan akranlarının ihtiyaçlarına ve isteklerine yönelik hizmet sunup destek olmak amacıyla kısa ismi 'S-Home' olan 'Student's Home' adlı web sitesi ve aplikasyonunu geliştirdi.

Öğrenciler arasında dayanışma ağının güçlenmesini hedefleyen genç girişimciler, geliştirdikleri yeni uygulama ile başta daha hızlı ve kolay ev bulma, kampanyalı mobilya paketleri, anlaşmalı işletmelerden indirimler, fatura ve abonelik işlemleri, sosyalleşip eğlenmek için çeşitli aktiviteler, evcil hayvan sahiplenme, indirimli nakliye ve tadilat gibi hizmetleri sunuyor.

'AYNI SORUNLARI YAŞADIM'

Okumak için geldikleri kentte yaşadıkları sorunların kendilerine çıkış yolu olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi, kurucu başkan Ali Samed Güneş, 'Projeyi, farklı bir şehirden İstanbul'a üniversite okumak için gelen öğrencilerin ev bulmakta sıkıntısı çekmemesi için geliştirdik. Aynı sorunları İstanbul'a ilk geldiğimiz zamanlarda ben de yaşadım. Ev ararken ailemle görüştüm bana eşyalı ev bulmamı söylediler. Yeni geldiğim için mobilya bulurken zorlanacağımı düşündüler haklılar, nitekim öyle de oldu' dedi.

ÖĞRENCİNİN EVİNİ BULUYORUZ, MOBİLYA İHTİYACINI GİDERİYORUZ

Kayseri'den üniversiteyi okumak için İstanbul'a geldiğini anlatan Güneş, ev bulmak için birçok emlakçı gezdiğini ve sorun yaşadığını dile getirerek şöyle konuştu:

'Ev aradığımda çok sıkıntı yaşadım. Emlakçılarla öğrencilerin ilişkisi problemliydi, birbirimizi anlamıyorduk. Buradan hareketle projeyi hayata geçirdik. Öğrencinin evini buluyoruz, mobilya ihtiyacını gideriyoruz. Öğrenciye verdiğimiz ayrıcalıklar kartıyla anlaşmalı olduğumuz kafe ve restoranlarda indirim uygulatıyoruz. Ayrıca, sosyalleşme platformumuz var, kart sahiplerini buraya da dahil ediyoruz. Her zaman yardım etmek için WhatshApp grubuna ekliyoruz, destek oluyoruz.'

GAYRİMENKUL DANIŞMANLARIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Öğrenciye aile olacaklarını ve kendilerini yalnız hissettirmeyeceklerini vurgulayan Güneş, 'Gayrimenkul danışmanlarıyla iş birliği yapıyoruz. Üniversitenin bulunduğu bölgedeki işletmelerle anlaşma yaptık. Öğrencinin internet sitesine girdikten sonra hangi kriterlerde ev arıyorsa talep oluştur bölümünde istenen bilgileri doldurup formu bize göndermesi gerekiyor. Ardından danışmanlarımız öğrenciyle iletişime geçiyor ve süreç başlamış oluyor. Eşyalı ve eşyası ev seçeneklerimiz var. Öğrenci isterse eşyalarını da bizim siteden alabilir. 3 tane mobilya paketimiz var. Ev için ihtiyaç duyulan bütün eşyaların olduğu paketlerin fiyatı 7 bin 820 liradan başlıyor 14 bin liraya kadar çıkıyor. Mobilyayı da 48 saat içinde ustalarımız tarafından yapılmış bir şekilde öğrenciye teslim ediyoruz' dedi.

EV ARKADAŞI DA BULUNUYOR

İstanbul'da üniversitelerin yoğun olduğu ilçelerde şimdilik hizmet verdiklerini belirten Güneş, 'Önceliğimiz Kadıköy ve Beşiktaş'tır, evler 1+0'dan başlıyor, 4+1'e kadar devam ediyor. Ev kiraları ise bin 500 ile 5 bin 500 lira arasında değişiyor. Her bütçeye uygun ev var. Kişi ev arkadaşı arıyorsa, web sitemizdeki arkadaş bul kısmından başvuru da yapabiliyor. Ona uygun kriterlerdeki öğrenciyle onu tanıştırıyoruz, anlaşırlarsa birlikte eve çıkabilirler' diye konuştu.

'AVRUPA'YA AÇILMAK İSTİYORUZ'

Her ay öğrencilerin sosyalleşmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini aktaran Güneş, 'Bağımız hiç kopmayacak. Aile bağımızı güçlendirmek için sonraki yıllarda da öğrencinin akademik hayatına destek olmayı düşünüyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki yıl Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Kayseri olmak üzere 5 ilde projeyi hayata geçirmek. Dünyada benzeri olan bir proje değil o yüzden üniversitenin ve öğrencinin yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde de uygulamayı aktif hale getirmek istiyoruz' diyerek hedeflerinden bahsetti.

Kaynak: DHA