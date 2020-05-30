İstanbul'un yüzde 44,4'ü orman
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İstanbul'un yüzde 44,4'ü orman

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Herkesin bildiğinin aksine İstanbul'un yüzde 44,4'ü orman." dedi.

30.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:18

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Herkesin bildiğinin aksine İstanbul'un yüzde 44,4'ü orman." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karaca, İstanbul'da fiili olarak tarım yapılan alanın da yüzde 18,3 olduğunu bunun da yaklaşık 100 bin hektarlık bir alana tekabül ettiğini söyledi.

Karaca, "100 bin hektarlık alanda biz yağlı tohum bitkileri, kanola üretimi, kesme çiçekçilik, mantar, örtü altı yetiştiriciliği, yine 150 bin küçükbaş, 100 bin civarında büyükbaş hayvan varlığı ile tarımsal hasıla ile iyi bir noktadayız." açıklamasında bulundu.

Herkesin bildiğinin aksine İstanbul'un yüzde 44,4'ü orman olduğunun altını çizen Karaca, İstanbul tarihi, kültürel, turizmin ve sanayinin başkenti olduğu kadar tarım ve hayvancılık kadar oldukça önemli bir yere sahip." diye konuştu.

3 bin 500 adet kayıtlı çiftçimiz var"

Karaca, şunları kaydetti: "Bunu nereden anlıyoruz. Türkiye'de kanola üretiminin yüzde 12,9'u İstanbul'da. İstanbul bu noktada Türkiye'de 2. sırada. Ayçiçek üretiminde 13. sırada, Kesme çiçekçilikte ilk sıralarda yer alıyor. Manda varlığı bakımından İstanbul Türkiye 2'ncisi, İşletme büyüklüğü açısından Türkiye birincisi. Koranavirüs (Kovid-19) sürecinde gıdanın ve üretimin çok önemli olduğunu anladık. İstanbul'da Kovid-19 sürecinde üretim arttı. Çünkü bunu anladığımız için bizler sahaya inerek hiç bir alanın boş kalmaması açısından çaba gösterdik.

Arkadaşlarımız sahaya indiler. Bu noktada biz İstanbul çiftçisine hatırı sayılır bir destek sağlıyoruz. 50 milyon lira yıllık bitkisel üretim olmak üzere yaklaşık 16 milyon lira hayvansal üretim olmak üzere 66 milyon lira civarında destek sağladık. Bu desteklerimizle beraber günden güne geriye değil ileriye doğru gidiyoruz. Bitkisel ve hayvansal üretim miktarı Türkiye'de bir çok noktada ileri bir seviyede."

"İstanbul'da gerçekten hepimize yetecek üretim alanları var. Doğasıyla mükemmel. Özellikle kırsal turizmi önemsiyoruz." diyen Karaca sözlerini şöyle tamamladı:

" Kırsal turizmde de gelip burada kalabilecek ve gezebilecekleri alanlar var. Bir işletmemiz meyve bahçesinde gelip meyvenizi topluyorsunuz. Meyve toplamanın zevkini alıyorsunuz. Buradan meyvenizi alıp gidiyorsunuz. Aynı şekilde gezen tavuk işletmelerimiz var. Çiftçi kayıt sistemimize kayıtlı 3 bin 500 adet çiftçimiz var. Hedefimiz bunu daha da artırmak mülkiyet problemlerinden dolayı kayıt altına alamadığımız alanları kayıt altına alarak bunu 5 bine çıkarmayı düşünüyoruz."

İstanbul'un yüzde 44,4'ü orman

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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