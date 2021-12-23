İstanbul'da kar yağışı
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
İstanbul'da Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu. Büyük Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü oluştu.
Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.