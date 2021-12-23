İstanbul'da kar yağışı - Haberler
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İstanbul'da kar yağışı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

İstanbul'da Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu. Büyük Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü oluştu.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

 İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artıracak

İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artıracak

 SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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