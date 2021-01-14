Kar yağışı - Maltepe/Kavacık
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Kar yağışı - Maltepe/Kavacık

14.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:29

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde sulu kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde sulu kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da birkaç gündür devam yağışlı hava, bazı bölgelerde sulu kar şeklinde devam ediyor.

Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda yer yer kar yağışı etkili olurken, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde hafif sulu kar yağışı görülüyor.

Kentin Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de de hafif şiddette yağmur etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin de olası kar yağışına karşı ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldığı görüldü.

Kar yağışı - Maltepe/Kavacık
Kar yağışı - Maltepe/Kavacık
Kar yağışı - Maltepe/Kavacık
Kar yağışı - Maltepe/Kavacık

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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