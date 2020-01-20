İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İSTANBUL'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

20.01.2020 23:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:26
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Aydos tepesinde araçların üzerleri beyaza büründü.

Beklenen kar yağışı 'nın yüksek kesimlerinde başladı. Kartal Aydos tepesinde park halindeki araçların üzerleri beyaza büründü. Bir anda başlayan kar yağışı bir süre devam ettikten sonra etkisini kaybetti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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