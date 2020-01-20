İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
İSTANBUL'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
20.01.2020 23:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:26
İSTANBUL'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal Aydos tepesinde araçların üzerleri beyaza büründü.
- İstanbul
Beklenen kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başladı. Kartal Aydos tepesinde park halindeki araçların üzerleri beyaza büründü. Bir anda başlayan kar yağışı bir süre devam ettikten sonra etkisini kaybetti.
- İstanbul
Kaynak: DHA