İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAİstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
20.01.2020 23:21 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:21
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal Aydos tepesinde araçların üzerleri beyaza büründü.Beklenen kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başladı. Kartal Aydos tepesinde park halindeki araçların üzerleri beyaza büründü. Bir anda başlayan kar yağışı bir süre devam ettikten sonra etkisini kaybetti.
Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- --- ---Muhabir anons(Gamze Şimşek)-Araçların üzerindeki karlar-Yağan kar-Genel ve detay
Kaynak: DHA