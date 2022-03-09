İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan karın etkisiyle bazı bölgeler beyaza büründü.

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı kente giriş yaptı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı toprak alanları beyaza bürüdü. Yollarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kar yağışının yarın etkisini artırması bekleniyor. - İSTANBUL