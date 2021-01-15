Yüksek kesimlerde kar yağışı
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Yüksek kesimlerde kar yağışı

15.01.2021 06:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 06:23

İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde bazı yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı
Yüksek kesimlerde kar yağışı
Yüksek kesimlerde kar yağışı
Yüksek kesimlerde kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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