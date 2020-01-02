İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

02.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:52
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

'da 'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkili olan karla karışık yağmur yerini bir süre sonra kara bıraktı.

Kar yağışıyla birlikte Aydos Ormanlarında beyaz bir görüntü oluştu.

Yüksek kesimlerde yağış devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlar da buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA
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