İstanbul'un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oluyor

15.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:32
İstanbul'un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'un yüksek kesimlerinde aralıklı olarak kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde aralıklı olarak kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Beykoz ile bazı bölgelerde beyaz örtü oluşturdu.

Gece saatlerinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi ekipleri, arterlerde tuzlama çalışması yapıyor. Beykoz ilçe merkezinde kar yağışı dururken, Karlıtepe gibi yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda Kemerburgaz ile Göktürk Hasdal yolunda ağaçlık alanlar beyaza büründü. Silivri'nin yüksek kesimlerinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde ise güneşli havanın hakim olduğu gözlendi.

İBB ve ilçe belediye ekiplerinin, arterlerde kar küreme ve tuzlama araçlarını hazır beklettiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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