İstanbul'un Yeni Valisi Yerlikaya, Hemşerileri ile Buluştu

İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya, memleketi olan Konya'nın Yenikapı Konya Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Ali Yerlikaya, 'Memleket özlemimi İstanbul'da hemşerilerimle birlikte kucaklaşarak gidermek çok özel bir duygu" dedi.

Yenikapı fuar alanındaki Konya Günleri'nın açılışına Ahmet Davutoğlu, İstanbul valisi Ali Yerlikaya, katıldı.

Protokol, Konya Günleri'nin açılışından sonra Konya'nın meşhur yöresel lezzetlerinin yer aldığı stantları ziyaret etti. Metrelerce etli ekmekler ustalar tarafından yapılarak servis edildi. Dev kazanlarda pişirilen bamya çorbası ve nohutlu pilavın başına geçen Ahmet Davutoğlu ile İstanbul valisi Ali Yerlikaya yöresel tatları vatandaşlara ikram ettiler. Konya'nın kaşık oyunlarının sergilendiği etkinlikte Mevlana Nasrettin Hoca da fuarda vatandaşların ilgi odağı oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı konuşmada 'Memleket özlemimi İstanbul'da hemşerilerimle birlikte kucaklaşarak gidermek çok özel bir duygu. Konya fuarına katılmak ve burada olmaktan mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İstanbul' Yenikapı Fuar alanındaki Konya Günleri, 25 Kasım Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak