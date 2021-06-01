İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kuleyi gezmeye gelen vatandaşlara Çamlıca Kulesi'nin camdan yapılmış minyatürü hediye edildi.

Açılışını geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Çamlıca Kulesi kapılarını vatandaşlara açtı. Çamlıca Kulesi'nin eşsiz manzarasını görmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren kulenin yolunu tuttu. Ziyaretin ilk gününde kuleye gelerek eşsiz manzarayı izleyenlere Çamlıca Kulesi'nin camdan minyatürü hediye edildi. İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümünde açılışı gerçekleştirilen ve İstanbul ile Avrupa'nın en yüksek yapısı unvanını taşıyan Çamlıca TV-Radyo Kulesi gerek manzarası gerekse de içerisinde bulunan tesisleriyle ziyaretçilerin beğenisini topladı.

"Kelebekler gibi mutluyuz"

Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçisi Kenan Ayvaz, "İstanbul'a Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek için geldik. Cumhurbaşkanımızın açılışını yapmış olduğu gün gelemedik, bugüne naip oldu. Şu an adeta kelebekler gibi mutluluktan uçtuğumu söyleyebilirim. Manzarası çok güzel. Böyle güzel bir eseri herkesin yerinde incelemesini isterim" diye konuştu.

"Pandemi koşullarına göre hizmet vermeye devam edeceğiz"

Çamlıca Kulesi'nin ziyaretçilerine kapılarını açmasıyla ilgili konuşan PTT Kule A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, "Dünyanın merkezi İstanbulumuzun en güzel tepelerinden birinde yer alan eşsiz manzaraya sahip Çamlıca Kulemiz bugün vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapımına 2017 yılında başlana kulemiz İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs günü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapıldı. Kulemiz pandemi koşulları nedeniyle hafta içi 10.00- 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sadece Pazar günleri kapalı olacak. Giriş ücreti ise indirimli ve tam giriş olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tam ücretimiz 60 Lira iken indirimli ücretimiz ise 30 Lira olarak sunulmaktadır" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı
İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı
İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı
İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı
İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı
İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı
İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Cristiano Enes Ünal Ozan Tufan Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:55:05. #1.16#

title