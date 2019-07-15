İstanbul'un yeni müftüsü Mehmet Emin Maşalı kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Müftüsü olarak atandı. Kararın imzalanması sonrasında atama, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul İl Müftülüğüne getirilen Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Mehmet Emin Maşalı kimdir?

MEHMET EMİN MAŞALI KİMDİR?

Mehmet Emin Maşalı, 1967 yılında Boyabat'ta doğdu. 1986'da Boyabat İmam Hatip Lisesi'nden, 1993'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1996'da bitirdi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndedoktora (2003) eğitimini tamamladı. Mehmet Emin Maşalı, 2011'de doçent, 2016'da Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur'anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Maşalı'nın kıraat ve tefsiralanlarında araştırmaları bulunmaktadır.

ESERLERİ

Kur'an'ın Metin Yapısı: Mushaf Tarihi ve İmlâsı,

Kaffâl eş-Şâşî ve Kur'an-Yorum Anlayışı,

Kur'an'ın Anlaşılmasında Gâî

Kur'an'ın Metin Yapısı

Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi

Yorum: Geçmişten Günümüze Bir Tahlil Denemesi.

Çeviri: İlahi Hitabın Tabiatı (Nasr Hamid Ebu Zeyd)