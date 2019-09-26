İstanbul'un yeni metro hattı için Avrupa Bankası'ndan kredi çıktı

26.09.2019 13:15

Avrupa Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (EBRD) İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) 11 yeni istasyonlu metro hattı için 97,5 milyon euroluk finansman sağlayacağını duyurdu.



'Sendikasyon kredisi' olarak veirlecek olan finansman paketinin 20 milyon euroluk kısmı A/B yapısı altında Societe General tarafından sağlanacak. Aslan payı olan 77,5 milyon euro da ayrıca Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) aracılığı ile gelecek. Projenin toplam maliyetinin 410 milyon euroyu bulması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle