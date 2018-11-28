İstanbul'un Yeni Efendileri

Süper Lig tarihinin en ilginç sezonlarından birisini yaşıyor... Yıllardır şampiyonluklara ambargo koyan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon bir hayli geride kalmış durumda... 3 büyüklerin yerine ise İstanbul'un diğer iki temsilcisi Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa zirvede keyif yapıyor.

BAŞAKŞEHİR'İN İSTİKRARI

Son yıllardaki istikrarlı performansını sürdüren Başakşehir 13 hafta sonunda 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci sırada ise 25 puanla, sezonun en flaş takımı Kasımpaşa yer alıyor.

TARİHİNİN EN KÖTÜ SEZONU

Buna karşın Galatasaray zirvenin 6 puan, Beşiktaş da 9 puan gerisinde kalmış durumda... Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin Başakşehir'den yediği fark ise 17 puan.

2010'DAN SONRA BİR DAHA MI?

Üç büyüklerin oynadığı futbol da dikkate alındığında tablonun kısa vadede değişmesi zor gözüküyor. 2010'da Bursaspor'un yaptığını şimdi Başakşehir ve Kasımpaşa başarmayı hedefliyor.



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