İstanbul'un yanı başındaki saklı cennet
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İstanbul'un yanı başındaki saklı cennet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal bir güzellik olan Sardala Koyu, Pembe Kayalar ve Cennet Havuzu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal bir güzellik olan Sardala Koyu, Pembe Kayalar ve Cennet Havuzu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Bir tarafı orman, bir tarafı deniz, bir tarafı kayalık olan Kandıra'nın saklı cenneti havadan görüntülendi.

Jeolojik yapısı ve doğal güzelliği ile geçmişi Antik Çağa dayanan kayalıkları ile görenleri adeta büyüleyen Kandıra havadan görüntülendi. İstanbul'a 90 km uzaklıkta olan ve tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar dayanan Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Antik Çağ'da taş ocağı olarak kullanılan ve Osmanlı Dönemi'nde de mimaride kullanılan kayaların tarihi geçmişi heyecanlandırıyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kandıra, içinde barındırdığı doğal güzelliği ile turistlerin vazgeçilmezi haline geldi. Deniz suyuyla dolu bir mağara olan Cennet Havuzu, Sardala Koyu ve Pembe Kayalar görenleri adeta mest ederken gün doğuşu ve batımını izlemek isteyenlerin, fotoğraf meraklıların mekanları arasında yer alıyor.

"HUZUR VERİYOR"

Günü birlik tatile geldiğini ve Kandıra'yı çok beğendiğini söyleyen bir Buse Kol, "Şuanda Karadeniz kıyısında, tatil için güzel değerlendirilebilecek yerlerdeyiz. Arkadaşlarımızla birlikte geldik. Oldukça güzel bir yer, bize huzur veriyor. Yürüyüş yaptık, bu güzel doğanın tadını çıkardık, fotoğraf çekindik. Gerçekten gelip görmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BURADAN GİTMEK İSTEMİYORUZ"

Güneş batımı ve manzarayı çok beğendiğini ifade eden Sezen Ekren ise, "Aslında hiç buradan gitmek istemiyoruz. Burayı çok beğendik, tekrardan gelmeyi düşünüyoruz. İnsanların buraya gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Havası, doğal güzelliği, manzarası görmeye değer bir yer. Biz çok keyif aldık. Karakteristik yapısı ilgimi çekti. Yeşillikler içinde buraya geldik. Yoldayken yürürken bile daha denizi görmeden keyif aldık" diye konuştu.

(Uğur Buber-Fehime Kartal/İHA)

İstanbul'un yanı başındaki saklı cennet
İstanbul'un yanı başındaki saklı cennet
İstanbul'un yanı başındaki saklı cennet
İstanbul'un yanı başındaki saklı cennet
İstanbul'un yanı başındaki saklı cennet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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